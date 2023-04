Serie Landwirtschaft im Landkreis Neunkirchen Zwischen Existenzängsten und Burn-out – was Landwirten im Saarland zu schaffen macht

Bernd Neufang ist der Vater von Georg Neufang, dem Kreisvorsitzenden des Bauernverbandes Saar. Dort ist die SZ zu Gast, um mit dem obersten Landwirt über die Situation der Bauern im Landkreis zu reden. Per Telefonkontakt steuert Alexander Welsch vom Landesverband vor allem Zahlen bei. Darum, was sich im Laufe der vergangenen Jahrzehnte geändert hat, wie es den Landwirten im Kreis heute geht, soll es gehen in diesem Treffen. Schnell wird klar: Das Pensum, das hier geleistet wird, ist nur mit Liebe zum Beruf und in der Gemeinschaft zu stemmen. Wie konkret das Familie Neufang im Griff hat, darüber soll in der zweiten Folge der Serie die Rede sein. Weitere Landwirte werden in weiteren Folgen zu Wort kommen.