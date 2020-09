Polizei meldet : Zwei Verletzte durch Brand mehrerer Papiercontainer

Neunkirchen Starker Rauch hat in der Nacht zum Sonntag zwei Bewohner in Neunkirchen leicht verletzt.

Am frühen Sonntagmorgen entzündete ein bislang unbekannter Täter zwischen 3.45 und 4 Uhr insgesamt drei Papiercontainer in Neunkirchen in der Willi-Graf-Straße sowie der Parkstraße. Das teilt die Polizei mit. In einem Fall stand der Container so nah an einer Hauswand, dass der Brand auf die Hausfassade überzugreifen drohte und der starke Rauch über ein darüberliegendes, gekipptes Fenster in die Schlafräume der Bewohner zog.