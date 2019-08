Polizeimeldung : Zwei Mädchen im Saarpark-Center Neunkirchen auf Diebestour

Neunkirchen (red) Am Freitag, 23. August, sind in einem Bekleidungsgeschäft im Saarpark-Center Neunkirchen zwei Mädchen im Alter von neun und zehn Jahren beim Ladendiebstahl ertappt wroden. Das teilt die Polizei mit.

Als die Tragetaschen, in die sie ihr Diebesgut verstaut hatten, von Polizeibeamten eingesehen wurden, staunten diese nicht schlecht. In den Tüten befand sich nämlich Diebesgut aus insgesamt sechs weiteren Geschäften. Die beiden Mädchen wurden zur Polizeiinspektion Neunkirchen gebracht und in die Obhut ihrer wenig begeisterten Sorgeberechtigten übergeben. Strafrechtliche Folgen haben die beiden aufgrund ihres Alters nicht zu erwarten.