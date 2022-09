Stadt Neunkirchen informiert : Munteres Scheckverteilen im Rathaus

Neunkircher Sportvereine konnten sich über Zuschüsse von Kreisstadt und Sportverband freuen. Foto: Kreisstadt Neunkirchen/ Deniz Alavanda

Neunkirchen Kreisstadt und Sportverband unterstützen Neunkircher Sportvereine mit rund 120 000 Euro.

Oberbürgermeister Jörg Aumann hat zusammen mit dem Neunkircher Sportverband (NSV) am Dienstag, 30. August, im Rathaus Neunkirchen Zuschüsse in Höhe von insgesamt rund 120 000 Euro symbolisch an Neunkircher Sportvereine übergeben. Damit unterstützt die Kreisstadt Neunkirchen und der NSV die Vereine und ihre Sportanlagen, die zuvor Anträge auf Zuschüsse eingereicht hatten, wie es in einer Mitteilung der Stadt weiter heißt. Trotz knapper Kassen würden im städtischen Haushalt hierfür Mittel in Höhe von 120 000 Euro zur Verfügung gestellt.

„Ich freue mich, dass wir auch in diesem Jahr die Vereine unterstützen können. Denn es ist der Breitensport, der die Sportstadt Neunkirchen auszeichnet. Gerade in den Vereinen findet wichtige Arbeit mit Kindern statt. Dort wird Zusammenhalt und Gemeinschaft gepflegt. Dieses Engagement verdient Anerkennung“, sagte Oberbürgermeister Aumann.

„Der Sportausschuss hat die Vergabe der Zuschüsse konsensorientiert beraten und beschlossen. Mein Dank geht an den Neunkircher Sportverband, der mit Rat und Sachkenntnis zu einer gerechten Verteilung der Gelder beiträgt“, sagte Bürgermeisterin und Sportdezernentin Lisa Hensler.

„Der Neunkircher Sportverband ist froh, dass er auch in diesem Jahr wieder einige Vereine bei ihren Investitionen finanziell unterstützen konnte“, sagte Astrid Massing, stellvertretende Vorsitzende NSV.

Der NSV hat Mittel in Höhe von insgesamt rund 19 000 Euro auf elf Vereine verteilt. Mietzuschüsse gingen an die DLRG Neunkirchen, Dreikraft Neunkirchen, den KSC Wiebelskirchen, den Schwimmverein Neunkirchen und den Tauchclub Neunkirchen. Zuschüsse etwa für Sportgeräte und Erneuerungsmaßnahmen gehen an den Polizeihundesportverein Heinitz, den SSV Wellesweiler, den SV Kohlhof, den TuS Neunkirchen, den TuS Wiebelskirchen und den TV Heinitz.

Die Stadt verteilt Zuschüsse in Gesamthöhe von 100 000 Euro an Vereine mit eigenen Sportanlagen, damit diese keine Nachteile gegenüber Vereinen haben, die städtische Einrichtungen nutzen. Von diesen 100 000 Euro gibt die Stadt 35 000 Euro in energetische Maßnahmen und 65 000 Euro in die Unterhaltung von Sportanlagen.