Blaulicht Neunkirchen Frontalchrash in Neunkirchen: 33-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Zu einem Frontalzusammenstoß ist es am Freitag kurz nach 10 Uhr auf der B41 bei Neunkirchen gekommen. Ein Mann wurde lebensgefährlich, ein weiterer Mann schwerverletzt. Ein 33-Jähriger aus Merzig kam laut Polizeibericht mit seinem Mercedes in Richtung Sinnerthaler Kreisel nach links von seiner Fahrspur ab und kollidierte mit einem entgegenkommenden Skoda. Dessen 57-jähriger Fahrer aus St. Wendel befand sich auf der Überholspur und wurde durch die Kollision lebensgefährlich verletzt. Er wurde in die Uniklinik Homburg gebracht. Der Unfallverursacher wurde schwer verletzt ins Städtische Krankenhaus Neunkirchen eingeliefert. Die Richtungsfahrbahn zur BAB 8 musste für zwei Stunden voll gesperrt werden.