Weit mehr, als nur beerdigen Bestatter: Bindeglied zwischen Leben und Tod

Aus den Augen, aus dem Sinn – das kann eine gefährliche Einstellung sein. Zumindest wenn es ums Sterben geht. Denn da versteht der Gesetzgeber keinen Spaß. In Deutschland herrscht Bestattungspflicht. Und das bedeutet auch: Nachkommen haben dafür Sorge zu tragen, dass dieser nachgekommen wird. Das gilt für Eltern, Kinder und Geschwister. Unabhängig davon, wie das Verhältnis war und wann man zuletzt Kontakt hatte. Darum, dass alles seinen korrekten Gang geht und nach Möglichkeit auch dem Willen des Verstorbenen Rechnung getragen wird, kümmern sich die Bestatter. Ausbildungsberuf ist der Beruf der Bestattungsfachkraft erst seit 2003. Zuvor übernahm diese Aufgabe meist der Schreiner im Dorf. Heute nicht mehr leistbar. „Der Beruf des Bestatters, das sind eigentlich mehrere Berufe in einem. Man braucht Grundwissen in vielen Dingen“, sagt Elmar Weber. Weber ist Bestatter in dritter Generation. Auch sein Opa war noch der Schreiner vor Ort. Als der starb übernahm die Oma, dann hat sich 1969 Elmars Vater Karl-Heinz in Neunkirchen als Bestatter selbstständig gemacht, eröffnete 1970 in Furpach. Dort hat das Unternehmen heute noch seinen Sitz, seit 1992 als GmbH. Seit 2002 ist Elmar Weber Geschäftsführer. Seit der Vater kürzlich verstorben ist, gibt es drei Festangestellte. Neben Weber dessen Frau Brigitte und seine Schwester Iris Fortunato, die sich die Bürotätigkeit teilen. Rund zehn Bestattungshelfer unterstützen, übernehmen Fahrten, sind Sargträger.