Austausch und Netzwerk „Wir jammern nicht, wir suchen Lösungen“

Eine Verbindung entstehe immer, sagen die beiden, „egal, wer was macht“. Bisher fanden die jährlichen Treffen stets in den Räumlichkeiten von Katja Deckers Unternehmen „Training4Professionals“ in Stennweiler oder, so wie bei bestem Sommerwetter am Donnerstag, im Biergarten ihres eigenen Café Maria in unmittelbarer Nachbarschaft statt. „Aber wenn es noch mehr Leute werden, müssen wir uns etwas einfallen lassen“, denkt die Gastgeberin bereits perspektivisch, „aber auch da werden wir eine Lösung finden“.