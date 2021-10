Kolumne Apropos : Einen Schritt von den tobenden Hunden entfernt

Einmal noch geht es mit Ernest Shackleton auf Antarktis-Expedition, auch wenn sein Buch zum Ruhen längst quer auf anderen liegt. Denn es ist noch nicht alles erzählt. Miau!

Vor einigen Wochen habe ich mich an gleicher Stelle gewundert, dass es bei der Expedition des Forschern Ernest Shackleton um 1914 in die Antarktis einen blinden Passagier gab, und wollte jeden mal selbst im Netz nachsehen lassen, was den Kerl da so angetrieben hatte – nicht weil ich selbst zu bequem war, aber nein, sondern weil ich niemandem der eigenen Fantasie in die Quere kommen wollte. Denn da kann man schon richtig schön wild spekulieren. Ja, und fertig halt, so war’s gedacht.