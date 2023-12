Serie Partner der Regionalmarke „Wertvolles aus der Willkommensregion“ Die AQA ist ein bisschen der Exot unter den Partnern

Auf den ersten Blick sieht es schon ein bisschen gefährlich aus, wie Anja Barth-Keuten da mit dem Messer vor den Tischreihen rumfummelt. Die Damen allerdings sind sehr interessiert bei der Sache. Schließlich lernen die Frauen gerade, wofür man welches Messer benutzt und wie man korrekt damit umgeht. Von Rumfummeln kann also keine Rede sein. Wir sind bei der AQA (Arbeit. Qualifizierung. Ausbildung) in der Neunkircher Hermannstraße. Es ist Freitag und deshalb ist hier nicht mehr allzu viel los. Denn die Menschen, die hier in Arbeitsgelegenheiten arbeiten, tun dies mit Förderung des Jobcenters, des Landkreises und des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Frauen und Gesundheit sowie des Europäischen Sozialfonds (ESF) und sind ehemals (Langzeit-)Arbeitslose. Aus den unterschiedlichsten Gründen haben sie unterschiedliche Arbeitszeiten. Längstens 30 Stunden. Was in der Regel einen freien Freitag bedeutet. Das erklärt Stefan Gerber, Geschäftsführer der AQA, dem SZ-Besuch.