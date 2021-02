Zoopatenkind : Neues Zoo-Patenkind fürs Gymnasium am Krebsberg

Neunkirchen Gymnasiastinnen und Gymnasiasten kümmern sich um Transvaal-Löwen Amari.

(red) Seit nunmehr sieben Jahren unterstützt das Gymnasium am Krebsberg den Neunkircher Zoo in Form einer Tierpatenschaft. Die Tierpatenschaft zwischen Schule und Zoo entstammt einer Projektidee aus dem naturwissenschaftlichen Unterricht der Klassenstufen 5 und 6. Das teilt die Schule jetzt in einer Pressenotiz mit. Der Abiturjahrgang 2020, der aufgrund der Coronasituation auf eine große Abiturfeier verzichten musste, wollte etwas von dem, was er im Laufe seiner Schulzeit an Gutem erfahren hat, an die Schulgemeinschaft zurückgeben.