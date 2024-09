4,5 Meter hohes Fotomodell Zoofest Neunkirchen: Gut aufpassen, lange Zunge!

„Bitte festhalten, der wickelt die Zunge drum“, gibt Tierpfleger Marc Busch letzte wichtige Instruktionen zum Halten der Haselnussstrauchzweige. Vor der Plattform hat sich eine lange Reihe gebildet. Gleich dürfen die Besucher familienweise hochgehen und Nangila füttern. So heißt der 17-jährige Giraffenbulle, der überraschend schnell und mit einiger Kraft die Blätter von den dargebotenen Zweigen streift. Man muss höllisch aufpassen und gut gegen halten, damit er sie nicht komplett verschlingt. „Die kahlen Äste bekommen die Zebras“, Nangila verträgt nur das Grün. Dem Charakterkopf des 4,5 Meter hohen Fotomodells inklusive der beeindruckend langen Zunge so nahe kommen zu dürfen, fasziniert die Kinder wie auch die Eltern. Manche stellen sich anschließend gleich noch mal hinten in der Reihe an.