Mahnwache : Streit um Bau eines Fuchsgeheges: Rund 130 Tierschützer demonstrieren leise vor dem Neunkircher Zoo (mit Bildergalerie)

Foto: Brandon Lee Posse 14 Bilder Tierschützer demonstrieren in Neunkirchen gegen das geplante Fuchsgehege im Zoo

Neunkirchen Das geplante Fuchsgehege am Neunkircher Zoo sorgt weiter für Streit – und am Sonntag auch für eine große Mahnwache mit rund 130 Teilnehmern. Die Tiere, die in dem Gehege untergebracht werden sollen, sollen für die Ausbildung von Jagdhunden zum Einsatz kommen. In diversen Reden übten die Tierschützer daran massive Kritik.

Weder war ein Megafon im Einsatz, noch hatte einer der Demonstranten eine Trillerpfeife umhängen. Im Gegenteil: Die Mahnwache, bei der am Sonntagmorgen rund 130 Personen ihren Protest gegen den Bau eines Fuchsgeheges am Neunkircher Zoo zum Ausdruck brachten, verlief im wahrsten Sinne des Wortes ruhig. Auf vielen Plakaten machten Privatpersonen und Tierschutzorganisationen aus dem ganzen Saarland ihren Unmut gegen das Gehege deutlich, in dem drei Füchse untergebracht werden sollen, die bis zu zweimal im Jahr zu einer sogenannten Schliefenanlage in Kohlhof transportiert und dort für das Training von Jagdhunden zum Einsatz kommen sollen (wir haben berichtet). „Jagd ist Mord“, „An euren Händen klebt Blut“ und „Hobbyjagd ganz verbieten“ war unter anderem auf Plakaten der Bürgerinitiative Pro Fuchs, Peta und dem Bündnis für Tierrechte zu lesen.