Baby-Boom im Frühjahr Achtung, niedlich! Viel tierischer Nachwuchs im Zoo Neunkirchen (mit Fotos)

Das Frühjahr ist die Zeit, in der es im Zoo in Neunkirchen besonders viel Nachwuchs gibt. Rechtzeitig zum Osterspaziergang auch in diesem Jahr. Ein Rundgang.

08.04.2023, 10:00 Uhr

24 Bilder Fotos vom Nachwuchs im Zoo Neunkirchen 24 Bilder Foto: Zoo Neunkirchen/Laura Renella

Von Elke Jacobi Lokalredaktion Neunkirchen

Die Chinasittiche haben es noch vor sich, das Elternsein. Aber lange wird es nicht mehr dauern, dann haben auch sie ihren Nachwuchs. Wie die Marketingfrau des Neunkircher Zoos, Marieke Groß, weiß, sind sie nämlich eifrig am brüten. Elternpflichten erfüllen hingegen teils mehr, teils weniger lang viele andere der Zoobewohner. Wie jedes Jahr pünktlich zur Osterzeit haben die Ziegen und Schafe dafür gesorgt, dass die Zoo-Besucher ausreichend Niedlichkeitsdosis bekommen. Hier geht es zur Bilderstrecke: Fotos vom Nachwuchs im Zoo Neunkirchen