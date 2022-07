Erfahrungsberichte : Sie dürfen sich jetzt über ihre Zertifikate freuen

Neunkirchen Im Zentrum für Inklusion und berufliche Bildung (ZIB) in Neunkirchen sind jetzt allen Teilnehmern, die im Jahr 2021 vom Berufsbildungsbereich (BBB) in den Arbeitsbereich wechselten, ihre Zertifikate übergeben worden.

Außerdem bestand ein Teilnehmer den Zertifikatslehrgang „Kaufmännischer Assistent Lager/Logistik“ erfolgreich, wie es in einer Pressemitteilung weiter heißt. Thomas Latz, Geschäftsführer des Werkstattzentrums für behinderte Menschen der Lebenshilfe gGmbH (WZB), und Jeannette Klemm, Leiterin des ZIB, begrüßten in der Kantine des Zentrums mehr als 20 Absolventen und Absolventinnen, die die berufsbildende Maßnahme erfolgreich bestanden hatten. Anlässlich der Übergabe ihrer Zertifikate berichteten dann die jungen Frauen und Männer von ihren Erfahrungen, die sie in den jeweiligen neuen Arbeitsbereichen des WZB gesammelt hatten sowie von ihren Wünschen und weiteren beruflichen Plänen, wie es in der Mitteilung weiter heißt.