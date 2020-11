Jetzt ist es offiziell : Die zentrale Sessionseröffnung der Session 2021/22 findet in Neunkirchen statt

Die zentrale Sessionseröffnung der Session 2021/22 findet in Neunkirchen statt

Der VSK hat es beschlossen.

Punktlich zum Start in die traurigste aller Fastnachtssessionen gibt es auch eine gute Nachricht. Wie der Präsident des Neunkircher Karnevalsausschusses (NKA) Karl Albert der Saarbrücker Zeitung im Moment mitteilte, hat das Präsidium des Verbands Saarländischer Karnevalsvereine (VSK) beschlossen, dass der NKA in Neunkirchen die zentrale Sessionseröffnung der Session 2021/2022 ausrichten wird.

Die zentrale Eröffnung sollte bereits in diesem Jahr in der ehemaligen Hüttenstadt stattfinden, rund um das Gelände des Alten Hüttenareals. Dann musste die Veranstaltung immer wieder neu und kleiner geplant werden, auf Grund der wegen der Corona-Pandemie sich ständig ändernden Hygienebestimmungen. Zuletzt machte der Lockdown eine Komplett-Absage notwendig. Die zentrale Sessionseröffnung findet jetzt virtuell statt, übertragen wird heute ab 10.30 Uhr über die Facebook-Seite des VSK. Mit dabei per Zuschaltung ist dann auch das Prinzenpaar des NKA und VSK-Prinzenpaar des Jahres, Nicolas I. und Carina I.