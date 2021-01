Corona-Pandemie im Kreis Neunkirchen : Inzidenzwert im Kreis unter 100

01.01.2020, USA, Hamilton: Die vom National Institute of Allergy and Infectious Diseases zur Verfügung gestellte Elektronenmikroskopaufnahme aus einem Labor in den Rocky Mountains zeigt das Coronavirus SARS-CoV-2. Foto: Niaid-Rml/ZUMA Wire/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Niaid-Rml

Neunkirchen () Drei neue Fälle von Covid-19 hat der Landkreis Neunkirchen am Montagabend gemeldet, ein weiterer Todesfall infolge der Krankheit ist hinzu gekommen. Derzeit sind 248 Personen im Landkreis mit dem Coronavirus infiziert, insgesamt gibt es 66 Covid-19-Todesfälle.

Im Haus Hubwald in Eppelborn gibt es aktuell mehrere positive Coronafälle. Heute werden alle Mitarbeiter und Bewohner getestet. Da es in der Reha-Klinik St. Hedwig in Illingen mehrere positive Coronafälle am Wochenende gab, wurde ein Aufnahmestopp bis vorerst 5. Februar verfügt. Am Mittwoch findet dort eine Großtestung statt. Der Inzidenzwert liegt bei 95,3.