Kulturgesellschaft : Jahresausklang: Year‘s End Concerts mit Amby Schillo und Nino Deda

Neunkirchen Die beiden Musiker Nino Deda und Amby Schillo sind am Donnerstag, 29., und Freitag, 30. Dezember, jeweils um 20 Uhr, im Rahmen ihrer beiden „Year’s End Concerts“ zu Gast in der Stummschen Reithalle in Neunkirchen.

In diesem Jahr kehren Nino Deda und Amby Schillo wieder an ihren Anfang zurück. Anfang der 2000er-Jahre haben die beiden in der Stengelkirche in Wellesweiler die Year‘s End-Konzerte zwischen Weihnachten und Neujahr ins Leben gerufen, die mit jedem Jahr beliebter wurden. In den letzten zehn Jahren wurden diese Konzerte durch Michael Marx‘ unvergessliche Art bereichert. In diesem Jahr werden Nino und Amby eine Mischung aus zu Herzen gehenden Songs und emotionaler instrumentaler Musik präsentieren. Amby wird dabei mit Gitarre, Cello und Percussions und Gesang zu hören sein, Nino die Stücke an Flügel und Keyboard sowie Akkordeon präsentieren.