Stützpunkt am Steinbacher Berg : Workshop rund um Rettungshunde

Wiebelskirchen Der Verein für Deutsche Schäferhunde, Ortsgruppe Wiebelskirchen, bietet am Samstag, 29. Juni, von 10 bis 16 Uhr am Rettungshundestützpunkt am Steinbacher Berg einen Workshop rund ums Thema Rettungshunde an.

Da geht es auch um die Frage: „Kann mein Hund ein Retter auf vier Pfoten werden?“ Kosten: 60 Euro inklusive Verpflegung. Anmeldung erforderlich.