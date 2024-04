Verpflichtende U-Untersuchungen stehen an „Wir wissen nicht mehr weiter“ – so verzweifelt sucht Familie Gemmel nach einem Kinderarzt in Neunkirchen

Die kleine Verica hat es in den wenigen Wochen, seit sie auf der Welt ist, bereits zum zweiten Mal in die SZ geschafft. Der erste Anlass war ein schöner, nämlich das Datum ihrer Geburt: 29. Februar. Da war die Freude bei ihren Eltern, Vierica und Berthold Gemmel, in Neunkirchen natürlich riesig. Aber dann begann die Suche. Nach einem Kinderarzt. Und die ist bis heute erfolglos geblieben.