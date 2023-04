Auffangstation in Neunkirchen Verletzte Wildwasservögel können bald im Zoo versorgt werden

Als im vergangenen Jahr ein Ortstermin mit den Behörden stattfand, so erzählt Fritsch, sei das Thema Vogelgrippe in Deutschland aktuell gewesen. Die Auffangstation – nah bei der Quarantänestation gelegen und ebenso wie diese für Besucher nicht einsehbar – hatte zwar die bis dahin vorgeschriebenen drei Volieren und den Wasserbereich. Was die Beamten allerdings vermissten: Eine zusätzliche Erstaufnahmestation. „Die Gefahr, dass die Tiere Exoten in der Quarantänestation oder unsere Tiere in der Falknerei anstecken könnten, erschien in Anbetracht der aktuellen Vogelgrippe-Situation zu groß“, erklärt Fritsch. Eine Problematik, die sich jahrelang nicht gestellt habe. Deshalb musste der Zoo nun zusätzlich einen Raum bauen, in dem die neu eingegangenen Tiere hermetisch abgeschottet von allen anderen auf den Vogelgrippevirus untersucht werden können.