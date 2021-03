Vandalismus in Neunkirchen : Wilder Müllberg wächst und kostet viel Geld

Neunkirchen Neunkirchens Oberbürgermeister Jörg Aumann sieht auch in der Pandemie Treiber für schlechtes Verhalten.

Die Stadt Neunkirchen hat in der jüngeren Vergangenheit insbesondere das Thema wilder Müll mit der „Respekt-Kampagne“ und einer Task-Force in den Blick genommen. Oberbürgermeister Jörg Aumann sieht Fortschritte im Engagement: „Immer mehr Menschen in unserer Stadt sind bereit, ehrenamtlich in ihrer Freizeit Müll einzusammeln. Ich möchte ein großes Lob an diese Bürgerinnen und Bürger aussprechen. Es ist gut, dass es inzwischen so viele Menschen gibt, die nicht mehr bereit sind, Verschmutzungen ihrer Umwelt einfach so hinzunehmen.“