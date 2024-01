Wiedereröffnung Café Sick in Neunkirchen öffnet wieder – wie wär‘s mit Dobostorte zum Kaffee?

Neunkirchen · Am Dienstag öffnet das Traditionscafé Café Sick in Neunkirchen wieder. Vor allem Bewährtes, aber auch den einen oder anderen „Testballon“ wird Familie Besenczi anbieten. Was genau geplant ist.

15.01.2024 , 10:50 Uhr

Am Dienstag, 16. Januar, werden die Jalousien wieder geöffnet. Dann begrüßen Gabriela Besenczi und ihr Team alle Kunden im Café Sick mit einem kleinen Geschenk. Foto: Anja Kernig

Von Anja Kernig

Seit Samstag wird wieder fleißig gerührt, geknetet, geformt, verziert und gebacken am Oberen Markt. Wie geplant, übernahm eine ungarische Familie das Traditionscafé Sick (wir berichteten). Beim Besuch am Donnerstag letzter Woche erzählte Gabriela Besenczi, wie es dazu kam und was genau vorgesehen ist.