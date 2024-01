Kulinarisches aus Ungarn Wie wärs mit Dobostorte zum Kaffee?

Seit Samstag wird wieder fleißig gerührt, geknetet, geformt, verziert und gebacken am Oberen Markt. Wie geplant, übernahm eine ungarische Familie das Traditionscafé Sick (wir berichteten). Beim Besuch am Donnerstag letzter Woche erzählte Gabriela Besenczi, wie es dazu kam und was genau vorgesehen ist. Die gelernte Ledernäherin hat als Teamchefin den Hut für 13 Mitarbeiter auf, darunter ihre Tochter Nikol Szabo. Neuer Inhaber des Café Sick in rechtlichem Sinne ist Istvan Nemeth, Ehemann von Gabriela. Der gelernte Tischler führt eine kleine Baufirma. Bei Arbeiten im Haus hatte er Christine Fix kennengelernt und von ihrer Suche nach einem Nachfolger erfahren.