In der Schillerstraße Lidl schließt Filiale in Wiebelskirchen – so erklärt das Unternehmen den Schritt

Die Lidl-Filiale in der Schillerstraße in Wiebelskirchen ist am Samstag, 25. Mai, zum letzten Mal geöffnet. Das teilt das Einzelhandels-Unternehmen auf SZ-Anfrage mit. „Lidl in Deutschland entwickelt sein gesamtes Filialportfolio qualitativ und quantitativ weiter. Vor diesem Hintergrund überprüfen wir fortlaufend, ob unsere Filialstandorte den Ansprüchen der Kunden gerecht werden. Dabei sind wir zu dem Entschluss gekommen, die Filiale in der Schillerstraße 38, Neunkirchen, dauerhaft zu schließen“, heißt es in der Stellungnahme.