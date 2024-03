In Wiebelskirchen E-Scooter-Fahrer (16) nach Frontalcrash lebensgefährlich verletzt

Wiebelskirchen · In der Nacht auf Samstag kam es in Wiebelskirchen zu einem Frontalcrash, bei dem ein Jugendlicher schwer verletzt wurde. Was bisher bekannt ist.

09.03.2024 , 10:32 Uhr

Foto: dpa/Christoph Soeder