Internationalen Tag gegen Rassismus Courage gegen Rassismus im Schulalltag

Darum geht es auch heute, am 21. März, am „Internationalen Tag gegen Rassismus“. 1966 wurde dieser zum ersten Mal ausgerufen. Anlass war eine friedliche Demonstration in Sharpeville in Südafrika, bei der 1960 69 Menschen durch Polizeigewalt getötet wurden. Der Tag soll seitdem daran erinnern, dass „alle Menschen frei und gleich an Würde und Rechten geboren wurden“, wie es in der Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen heißt.