Stadt beantwortet Bürgerfrage Wie ist Neunkirchen auf einen Blackout vorbereitet?

Zwar zählt die Einwohnerfragestunde seit Jahren zum festen Bestandteil einer jeden Sitzung des Neunkircher Stadtrates, allzu viele Fragen werden jedoch meist nicht gestellt. In der jüngsten Sitzung war das anders. Mit einer ganzen Reihe Fragen zum Thema „Blackout“, also einem großflächigen Stromausfall, richtete sich eine Besucherin der Sitzung an Oberbürgermeister Jörg Aumann (SPD), der Vorsitzenden des Stadtrates.