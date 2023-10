Saarländer und Ostdeutsche Wie zwei Familien durch eine Kriegsgefangenschaft zu Freunden wurden

Dies ist die Geschichte einer ungewöhnlichen Freundschaft. Einer Freundschaft, die in schlimmen Zeiten entstand, die den Eisernen Vorhang überwand und auch an die Folgegenerationen weitergegeben wurde. Die Geschichte dieser Freundschaft ist auch ein Stück Zeitgeschichte. Es ist ein Nachmittag im Herbst. Gerlinde und Heinz Wolter haben es sich in ihren Sesseln gemütlich gemacht, bieten dem Gast Kaffee und Knabbereien an.