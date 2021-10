Auszeichnung : Unermüdlich gegen Faschismus und Gewalt

Neunkirchen Anlässlich seiner Ehrung mit der Verdienstmedaille warb Werner Hillen für Erinnerungsarbeit.

30 Jahre war der Neunkircher als Schulleiter der Edith-Stein-Schule in Friedrichsthal tätig – die erste Erweiterte Realschule im Land, die den Namen „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ tragen durfte. „Das Ehrenamt begleitete seine Lehrerberufung und war schwer von ihr zu trennen“, so Streichert-Clivot. Zusammen mit den Zeitzeugen Doris und Alex Deutsch setzte Hillen wichtige Impulse in der regionalen Gedenk- und Erinnerungsarbeit. Doris Deutsch war es auch, die ihn für die Auszeichnung vorschlug. Seit 2013 leistet Werner Hillen als Landesvorsitzender des Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge auch auf weiteren Feldern Friedensarbeit. Gerade wurde er für weitere vier Jahre im Amt bestätigt. Beteiligt war er zudem an der Neugestaltung des Volkstrauertages im Saarland und dem „Runden Tisch Erinnerungsarbeit“.

Angesichts des „Wiedererstarkens nationalistischer Tendenzen“ ist das Engagement von Menschen wie Werner Hillen enorm wichtig, betonte Bürgermeisterin Lisa Hensler. „76 Jahre Frieden sind nicht genug“, schloss sich Hillen an. „Jeder kann, jeder muss seinen Beitrag dazu leisten.“ Er habe seinen Weg gefunden, in dem er Jugendliche und Erwachsene an Erinnerungsorte führt. Wie eindrücklich die von dort mitgenommenen Erfahrungen sind, veranschaulichte er am Beispiel von Marvin. Auf dem Rückweg vom KZ Struthof hatte der spontan zum Busmikro gegriffen und seine Mitschüler aufgefordert: „Erzähl es jedem, den du siehst und triffst. Denn jeder soll sich so fühlen wie ich. Nur so kann verhindert werden, was damals geschah.“