Bundestagswahl : Der Gang zur Wahlurne hat noch viele Freunde

Ein Stimmzettel und ein Umschlag für die Briefwahl liegen auf einem Tisch. Am 26.September findet die Bundestagswahl 2021 statt. Foto: Oliver Berg/dpa Foto: dpa/Oliver Berg

Neunkirchen Werden die Menschen im Kreis Neunkirchen ihre Stimme für die Bundestagswahl am 26. September in großen Teilen per Briefwahl abgeben? Eine nicht repräsentative Straßenumfrage legt anderes nahe.

Die ersten Stimmen zur Bundestagswahl am 26. September sind in Neunkirchen schon im Kasten. Das Briefwahlbüro hat geöffnet. Die Verwaltung rechnet mit womöglich bis zu 50 Prozent Briefwählern in diesem Jahr. Zum einen nimmt der Anteil derer, die ihr Kreuzchen schon vor dem Wahlsonntag machen, sowieso seit Jahren zu, zum anderen könnten in Pandemiezeiten Wählerinnen und Wähler auf diesen Weg setzen, um den Gang in die Wahlkabine zu meiden. Bei einer nicht repräsentativen Straßenumfrage in Neunkirchen will kaum einer oder eine den eigenen Namen in der Zeitung lesen, aber zwei Dinge werden oft geäußert: Entweder am Wahltag in das zuständige Wahllokal gehen oder die Wahl zum deutschen Bundestag schlichtweg ignorieren.

Gaby Schönborg, 59, ist an diesem Tag aus Wemmetsweiler in die Kreisstadt gekommen. Es sei eine Wahl wie immer, sagt sie: „Wir gehen in unser Wahllokal wählen.“ Corona halte sie davon nicht ab. Eine 47-Jährige aus Wellesweiler schließt sich dem an. Sie arbeite im Seniorenheim. Aus Angst vor der Pandemie das Wahllokal zu meiden sei für sie keine Option. Also wählen, und das am 26. September. Daniel Ziegler, 34, und Jessica Klein, 27, beide aus Neunkirchen, wählen ebenfalls vor Ort am Wahlsonntag. Immer nur meckern, das gehe gar nicht. Klein: „Ich habe mit 18 Jahren das Wählen verweigert. Aber wenn ich nicht gehe, dann verschenke ich meine Stimme.“

Info So funktioniert die Briefwahl Wahlberechtigte können einen Antrag auf Erteilung der Briefwahlunterlagen schriftlich, elektronisch oder persönlich stellen. Hierfür steht den Wahlberechtigten die Wahlbenachrichtigung zur Verfügung, auf der sowohl ein Antrag für den Wahlschein zum schriftlichen Einreichen abgedruckt ist, als auch ein QR-Code, der auf den Online-Wahlscheinantrag der Kreisstadt Neunkirchen weiterleitet. Alternativ können Wahlscheinanträge auch per E-Mail oder direkt über die Webseite der Kreisstadt Neunkirchen gestellt werden. Wer persönlich im Briefwahlbüro erscheint, kann direkt vor Ort wählen, oder sich die Unterlagen mitnehmen. Die Wahlunterlagen bestehen aus einem blauen Stimmzettelumschlag, einem roten Wahlbriefumschlag, einem weißen Wahlschein und einem Stimmzettel. Der Stimmzettel ist persönlich anzukreuzen. Links ist die Erststimme, rechts die Zweitstimme. Der Stimmzettel ist in den blauen Stimmzettelumschlag zu legen, der blaue Umschlag wird zugeklebt. Die blauen Stimmzettelumschläge kommen später ungeöffnet in die Wahlurne, sodass das Wahlgeheimnis gewahrt bleibt. Die Versicherung an Eides Statt zur Briefwahl ist auf dem weißen Wahlschein mit Datumsangabe persönlich zu unterschreiben. Der weiße Wahlschein ist sodann zusammen mit dem blauen Stimmzettelumschlag in den roten Wahlbriefumschlag zu legen. Der rote Wahlbriefumschlag kann sodann zugeklebt und unfrankiert zur Deutschen Post AG gegeben werden. Auch können die roten Wahlbriefumschläge von den Wahlberechtigten persönlich in die Wahlurne im Briefwahlbüro eingeworfen werden. Das Briefwahlbüro der Kreisstadt Neunkirchen ist von Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr, sowie von Montag bis Donnerstag von 13 bis 16 Uhr geöffnet.

„Wir sind neutral“

Ganz anders ein Schwesternpaar am Impfbus auf dem Lübbener Platz. „Gehst du wählen?“, fragt die Jüngere. „Nein, habe ich noch nie gemacht.“ Auf die Reporterfrage, warum das so ist, antwortet die 44-Jährige aus Neunkirchen mit einem Achselzucken, es laufe in der Politik eh immer falsch. Ein älteres Neunkircher Ehepaar sagt vor dem Saarpark-Center: „Es ist keine Partei da, die wir wählen wollen. Wir sind neutral.“ Ein weiteres Pärchen ist sich einig: „Wir gehen nicht wählen.“

Das ist eine Einstellung, die Sonja Schappert aus Neunkirchen gar nicht verstehen kann. Die 62-Jährige: „Es ist ein Privileg, wählen gehen zu können. Das lasse ich mir nicht nehmen.“ Sie habe das Recht, und damit auch eine Verantwortung. Die Briefwahl-Unterlagen hat sie schon beantragt. Zwei weitere Briefwähler sitzen am Brunnen auf dem Stummplatz. Sie, 65, aus Bildstock. Ihr Mann hat seinen ersten Wohnsitz in Cochem an der Mosel. Beide haben ihre Stimmen schon abgegeben. Sie fahren in Urlaub, deshalb das vorgezogene Votum. Was die Politik an möglichen Kanzlern anbiete, sei allerdings alles andere als überzeugend, finden sie. Eine 60-Jährige aus Ludwigsthal nimmt ebenfalls die Briefwahl in Anspruch. „Wir haben ein anderes Wahllokal als bislang. Wir sind immer ins Feuerwehrgerätehaus, jetzt sollen wir zum Clubheim des SC.“ Das sei weiter weg. Und da sie nicht wisse, zu welcher Zeit wie viele Leute vor dem Wahllokal stünden, wählt sie schon vorher.

„Egal wen, geh’ wählen.“

Jasmina Zimmermann ist 20 Jahre jung. Es ist nach der Kommunal- und Europawahl 2019 ihr zweiter Gang an die Urne. Die junge Frau aus Merchweiler ist Studentin der ASW-Berufsakademie in Neunkirchen. „Ich gehe am 26. September wählen“, sagt sie. Sie könne aber auch verstehen, wenn mehr Menschen von der Briefwahl Gebrauch machten. Gerade in Pandemiezeiten. Sie selbst sei geimpft und habe keine Angst mehr vor einer Ansteckung. Sie glaubt, in ihrer Generation gebe es viele Nichtwähler: „Man bekommt das nicht mehr so beigebracht. Viele unserer Generation gehen nicht wählen.“ Ihr Großvater habe ihr eingeimpft: Egal wen, geh’ wählen.