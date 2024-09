Weltalphabetisierungstag: Viele können nicht lesen und schreiben „Schämen muss sich dafür niemand“

Neunkirchen · Am 8. September ist der weltweite Tag, der die Bedeutung von Lesen und Schreiben in den Mittelpunkt rückt. Im Momentum in Neunkirchen gibt es rund um den Tag gleich mehrere Angebote. Die SZ war beim Auftakt mit dabei.

06.09.2024 , 14:50 Uhr

Wollen mit Betroffenen und Angehörigen ins Gespräch kommen: Gabriele Essler, Leiterin der Stadtbibliothek Neunkirchen (von links), Dozent Peter Kurz von der KEB sowie Katja Groß, Hauptamtliche im Momentum in Neunkirchen. Foto: Carolin Merkel

Von Carolin Merkel Reporterin SZ Neunkirchen