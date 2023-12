Wellesweiler hat gefeiert Wellesweiler: Das wärmt das Herz: „Scheen, dass es euch gibt“ (mit Bildergalerie)

Was ein Wochenende! Der dritte Advent dürfte das Wellesweiler Gemeinschaftsgefühl noch mal ein gutes Stück nach vorn katapultiert haben. 15 Vereine beteiligten sich an dem kleinen-feinen Weihnachtsmarkt, das gab‘s noch nie. Während die Angler frisch geräucherte Forellen und Patricks hausgemachte Fischfrikadellen anboten, servierte der Turnverein 1882 „KiKako“-Suppe (mit Kichererbsen, Karotten und Kokosmilch). Die Freiwillige Feuerwehr flambierte fachgerecht die Feuerzangenbowle, wofür die Raclette-Käse-Spezialitäten am CDU-Stand die ideale Grundlage bildeten. Zwei echte Asse im Ärmel waren die Stengelkirche mit dem Advents-Café und Live-Gitarrenklängen Peter Littners sowie die alte Schmiede am Junkerhaus. Mit dem nagelneuen Dorf-Treff in der Homburger Straße gesellte sich ein weiterer geschichtsträchtiger Anlaufpunkt hinzu. Dieser wurde am Sonntagvormittag im Beisein vieler Gäste von der AG der Wellesweiler Vereine und dem Reparaturcafé der Bürgerinitiative Neunkirchen Stadtmitte offiziell eröffnet.