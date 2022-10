Ortsrat Wellesweiler : Ein Spielplatz und weniger Raser

Trotz Tempo-30-Zone wird in der St.-Barbara-Siedlung in Wellesweiler viel zu schnell gefahren, bemängeln die Anwohner. Foto: Heinz Bier

Wellesweiler Wellesweiler Bürger benannten Raserei im Wohngebiet St. Barbara als das „allergrößte Problem“. Groß ist der Wunsch nach einem Spielplatz.

Dass die Sitzung des Ortsrates Wellesweiler am Mittwoch im Schützenhaus des Schützenvereins Bexbach am Ende der St.-Barbara-Straße stattfand, hatte einen guten Grund. Vor der Sitzung hatten die Anwohner des Wohngebiets die Gelegenheit, Fragen zu stellen und ihre Anliegen vorzubringen. Dass es offensichtlich schon seit längerem einige Probleme, Wünsche und ungeklärte Fragen gibt, wurde an den Wortbeitragen der Anwohner erkennbar.

Ein großes Anliegen ist der Bau eines Spielplatzes, nachdem in den letzten Jahren viele junge Familien mit Kindern hierhin gezogen sind. „Hier wohnen etwa 40 Kinder zwischen einem und 18 Jahren“, erzählte ein Familienvater, der mit seiner Ehefrau und dem kleinen Sohn zu der Sitzung gekommen war. Die Kinder hätten nur die Möglichkeit, an und auf der Straße zu spielen, „und das ist kein Zustand“, meinte er. Stadtplaner Jörg Leininger machte aber deutlich, dass die Stadt hier nicht viel machen könne, weil sie in der Siedlung keine eigenen Grundstücke besitzt. Alles sei im Eigentum der Siedlungsgesellschaft oder der RAG. Es würde sich auch nur eine Fläche anbieten, deutete Leininger an, aber es müsse geprüft werden, ob sie für einen Spielplatz in Frage kommt und wer sie erwerben könnte.

Ein weiteres wichtiges Thema für die Anwohner ist die Kanalsituation. Allerdings bekamen sie hierzu vorerst keine Aufklärung, weil wegen Erkrankung kein Vertreter des Bauamtes anwesend war. Deshalb wird Ortsvorsteher Dieter Steinmaier (SPD) die Fragen hierzu an die Fachdienststelle im Rathaus weitergeben und die Anwohner über die Auskünfte informieren.

Die Schlaglöcher in der Straße und der Graswuchs sind ebenfalls Missstände, die angesprochen wurden. „Das allergrößte Problem“ sei aber die Raserei in dem Wohngebiet, und in erster Linie seien zumeist die Anwohner selbst die Verursacher, klagte einer der Teilnehmer. Deshalb fordern die Anlieger geeignete Maßnahmen, vom stationären Blitzer über Schwellen bis zu Blümenkübeln, um das Dilemma zu beheben. „Man sollte aber auch an die Vernunft der Anwohner appellieren“, forderte Stadtplaner Leininger. Die Sorge, dass durch die Raserei mal etwas passiert, ist groß. „Irgendwann haben wir hier einen Toten“, befürchtete ein Anwohner nach der Bürgerbesprechnung gegenüber dem SZ-Mitarbeiter, „aber fast alle ducken sich weg“.

In der anschließenden Sitzung war der Maßnahmenkatalog des Ortsrates für das nächste Jahr das wichtigste Thema. Der sei aber schnell erledigt, meinte der Ortsvorsteher ironisch, denn es sei aus dem aktuellen Katalog „fast nichts abgearbeitet worden“. An der Friedhofshalle seien zwar Arbeiten teilweise ausgeführt, aber nicht beendet worden, informierte Steinmaier. Die Sanierung der Grundschule samt Digitalisierung stehen auch im Forderungskatalog für 2023 weiter ganz oben. Auch bei der Verkehrssituation im Bereich der Feuerwehr gibt es nach Ansicht des Ortsrates weiterhin Handlungsbedarf.