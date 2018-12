Ein Weihnachtszauber liegt in der Luft, mit Charme und Flair. Mit hoher Stilsicherheit verwandeln sich die beiden gut gewachsenen Mannsbilder in zwei äußerst charmante „Damen“ und begeistern ihr Publikum mit verblüffend prächtigen Kurven, gelungenen Persiflagen und einer erotisch gewürzten Moderation. Die Karten kosten im Vorverkauf 14, an der Abendkasse 18 Euro. Einlass ist ab 18.30 Uhr.

Karten: Kulturhaus (Ristorante Costaria), Telefon (0 68 21) 5 12 42, und Tabakwaren Doris Frank, Lindenallee, Telefon (0 68 21) 2 90 36 03.