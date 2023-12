Eine besondere Atmosphäre Steinbach: Heimeliger Dorfplatz im Lichterglanz

Ein kleiner Verschlag mit lebenden Schafen, der Nikolaus in einer festlich geschmückten Pferdekutsche und der Dorfplatz im Lichterglanz – es war am Samstag auf dem Steinbacher Weihnachtsmarkt eine besondere Atmosphäre. Dazu passte „der schönste Weihnachtsbaum des Saarlandes“, der nach Ansicht von Ortsvorsteher Fabian Scheidhauer in der Steinbacher Ortsmitte steht.