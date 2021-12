Gymnasium Ottweiler sammelt : Schulkinder helfen, letzte Wünsche zu erfüllen

Ottweiler Ein Projekt, das Menschen in der letzten Lebensphase Träume erfüllen möchte.

Wochenlang hatten sich die Kinder und das Team der FGTS des Gymnasiums Ottweiler auf diesen Tag vorbereitet. Es wurde gebacken, genäht, gebastelt und gemalt. Die Arbeit hat sich gelohnt. Denn obwohl der Adventsbasar wegen Corona auf den Schulhof verlegt und mit 3G-Regelung durchgeführt wurde, kamen so viele Besucher wie nie zuvor, teilt die Schule mit. Der Erlös von 1548,50 Euro geht an den ASB-Wünschewagen. Ein Projekt, das Menschen in der letzten Lebensphase Träume erfüllen möchte.