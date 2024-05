“Klassisches Dorggemeinschaftsfest“ Feuershow am Itzenplitzer Weiher

Sonne satt, fast schon sommerliche Temperaturen und an drei Tagen vom Vatertag bis zum Muttertag volles Programm – besser hätten die äußeren Bedingungen für das Weiherfest am Itzenplitzer Weiher in Heiligenwald kaum sein können. Entsprechend gut war der Besuch und entsprechend positiv fiel die Bilanz des Schirmherrn aus. „Es war ein klassisches Dorfgemeinschaftsfest mit vielen Beteiligten und einem tollen Rahmenprogramm“, meinte ein zufriedener Ortsvorsteher Mathias Mauermann am Sonntagmittag. Insbesondere am Donnerstag sei es „brutal gut“ gewesen, fügte er einen Superlativ hinzu.