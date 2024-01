Neunkirchen Wechsel im Hauptamt des Neunkircher Rathauses

Neunkirchen · Der Stadtrat der Kreisstadt Neunkirchen hat in seiner Dezembersitzung die Nachfolge des in den Ruhestand gehenden Hauptamtsleiters beschlossen. Stadtamtsrat Martin Stauch, seit 2019 Leiter der Abteilung für zentrale Verwaltungsdienste, tritt zum 1. Januar seinen Dienst als neuer Leiter des Hauptamtes an.

02.01.2024 , 08:00 Uhr

Beigeordneter Thomas Hans, Bürgermeisterin Lisa Hensler, Hauptamtsleiter Fred Leibenguth, dessen Nachfolger Martin Stauch und OB Jörg Aumann Foto: Kreisstadt Neunkirchen/Mohr