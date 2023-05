Von Ende April bis in den Herbst hinein Neunkirchen: Am Hammergraben lässt sich nun Wasser zapfen

Oberbürgermeister Jörg Aumann hat am Samstag den ersten öffentlichen Trinkwasserbrunnen im Neunkircher Stadtgebiet eingeweiht. Das teilt die Stadtpressestelle mit. Der Brunnen befindet sich in der Fußgängerzone Hammergraben in der Nähe des Sense-Eduard-Denkmals. Besonders in den heißen Sommermonaten soll der Wasserspender künftig für Abkühlung sorgen, wie es in der Mitteilung weiter heißt: Passantinnen und Passanten können sich dort kostenlos mit frischem Wasser versorgen und auch mitgeführte Trinkgefäße befüllen. Der Brunnen soll laut Stadt jährlich von Ende April bis in den Herbst hinein betrieben werden.