Lebensmittel Nummer 1 : Was sich hinter der Kampagne mit dem auffälligen Namen „TrinkWasSaar“ verbirgt

O‘ zapft is: Umweltminister Reinhold Jost beim Start der Kampagne „TrinkWasSaar“ mit, von links, Neunkirchens Oberbürgermeister Jörg Aumann, Klaus Blug (VEW Saar), Ralf Levacher (VKU) und Marcel Dubois (KEW). Foto: Marc Prams

Neunkirchen Es ist das am besten überwachte Lebensmittel in Deutschland. Die Kampagne mit dem etwas konstruierten Namen „TrinkWasSaar“ soll jetzt über Leitungswasser informieren. Was genau dahinter steckt.