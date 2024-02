Besuch in der Wärmestubb in Neunkirchen Ein kleines Stück Normalität

„Soll ich dir noch einen Kaffee mitbringen?“ – „Danke, lass nur, ich hab hier noch einen stehen“, sagt Jens zu seinem Kumpel Dirk. Beide sehen sich fast täglich in der Neunkircher Wärmestubb. „Ich komme immer so um 9 und bleibe etwa zwei Stunden“, sagt Jens, „nicht nur fürs Frühstück, sondern weil man sich hier mit ein paar Leuten gut unterhalten kann“. Seit acht Jahren ist der gelernte Maler und Lackierer ohne Arbeit. Mehrere Sterbefälle in seiner Familie habe er nicht richtig verarbeitet, erzählt er, eine Lungenembolie und eine Erkrankung der Nieren hätten dann endgültig dazu geführt, dass er nicht mehr arbeiten konnte. „Anfangs bin ich zur Diakonie gekommen, weil ich Hilfe bei Behördenkram brauchte. Dass es die Wärmestubb gibt, habe ich dadurch erst erfahren“, erzählt der 39-Jährige, der Bürger. Er finde es nicht schlimm, Hilfe anzunehmen, wenn man sie benötige, „aber zur Tafel etwa gehe ich nicht. Es gibt viele, denen geht es noch schlechter als mir, und die die Tafel dringender brauchen“.