Heilige Dreifaltigkeit Neunkirchen : Fatima-Wallfahrt findet statt

Wiebelskirchen Wallfahrt – das bedeutet‚ „sich aufmachen“ und das Leben in Bewegung bringen. Einen Ort aufsuchen, an dem sich Menschen Gott besonders nahe fühlen und wo sie mit ihrer Freude, ihrer Hoffnung, ihren Sorgen und Bitten aufgehoben sind.

Die christliche Wallfahrt zu „Unserer Lieben Frau von Fatima“ findet in diesem Jahr trotz Pandemie statt, wie die Kirchengemeinde mitteilt. An jedem 13. eines Monats von Mai bis Oktober werden die Gläubigen das Gelöbnis erfüllen, das die ehemalige Pfarrei Wiebelskirchen im Herbst 1939 abgelegt hat: „Wenn wir die Heimat nicht verlassen müssen, das Gotteshaus und die Wohnstätten der Menschen über das Kriegsgeschehen erhalten bleiben, geloben wir Maria, Hilfe der Christen, der himmlischen Schutzfrau, in unauslöschlicher Dankbarkeit, ein Heiligtum zu errichten.“ (Auszug aus dem Gelöbnis von 1939).

Aufgrund der gegenwärtigen Lage kann die Pfarrei an jedem Wallfahrtstag zwei Punkte aus dem regulären Wallfahrtsprogramm anbieten: 1. Der gemeinsame Rosenkranz findet jeweils um 18.30 Uhr statt. 2. Um 19 Uhr schließt die Pilgermesse an. Diese endet mit dem Abschluss an der Fatima-Kapelle auf dem Kirchenvorplatz. Dazu wird es an jedem Wallfahrtsabend einen Kerzenverkauf geben, sowie die Möglichkeit, Messen für verstorbene Angehörige/Freund oder in besonderen Anliegen eintragen zu lassen. Bei gutem Wetter finden Rosenkranz und Pilgermesse auf dem Kirchenvorplatz statt.