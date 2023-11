Am Donnerstag ist Wahl zum Jugendbeirat Die Skateranlage war das bislang größte Projekt

Wie stark der Jugendbeirat auch das Meinungsbild steuern kann, das, sagt Sieren, habe die aktuellste Forderung bewiesen: Ein neues Jugendzentrum im leer stehenden ehemaligen Kaufhof-Gebäude. „Das alte Juz ist nicht barrierefrei, der Wunsch nach neuen Räumlichkeiten besteht schon lange“, erklärt Sieren. Seiner Meinung nach braucht es eine solche Einrichtung in der Stadtmitte und in städtischem Eigentum. Die Forderung zur Nutzung des Kaufhof-Gebäudes zeige: „Der Beirat ist nicht an das gebunden, was die Stadt oder der Oberbürgermeister wollen. Das macht dann auch Spaß, die Reaktionen zu sehen.“ Und so dann etwas anzustoßen. Kein Wunder also, dass Sieren durchaus auch bedauert, dass die Zeit jetzt zu Ende geht. „Es hat was Positives, wenn man offensichtlich was erreichen kann.“