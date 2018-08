später lesen Marienhausklinik St. Josef Kohlhof Vortrag zu Burnout: Wenn der Seele die Puste ausgeht Teilen

Am Mittwoch, 5. September, um 19 Uhr hält Diplom-Theologe Thomas Berenz, Trainer für Burnout-Prävention (IfSE), zum Thema Burnout einen Vortrag in der Marienhausklinik St. Josef Kohlhof. Mit „‚Ausgebrannt-Sein“ wird „Burnout“ häufig ins Deutsche übersetzt.Menschen, die einmal für eine Sache ‚“gebrannt“ haben, ziehen sich plötzlich zurück, fühlen sich erschöpft, überfordert und innerlich leer, so eine Pressemitteilung weiter.Doch ab wann spricht man eigentlich von einem „Burnout“? red