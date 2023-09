Beim Historischen Verein Stadt Neunkirchen Vortragsreihe: Als Bomben die Hüttenstadt in Trümmer legten

Von 4628 Gebäuden waren nach Kriegsende in der Hüttenstadt 3630 Gebäude, das entspricht 78 Prozent, schwer-, mittel- oder leichtbeschädigt. Versorgungseinrichtungen funktionierten nicht mehr. „Neunkirchen gehörte zu den am schwersten getroffenen Städten des Saarlandes und darüber hinaus“, sagt Horst Schwenk. Der erste Großangriff hatte am 27. Mai 1944 auf die Oberschmelz stattgefunden. Immer wieder fielen die Bomben. Der schwerste Angriff aber war auch der letzte: am 15. März 1945 wurde die Hüttenstadt in ein brennendes Trümmer- und Trichterfeld verwandelt. Eine Woche, bevor die Amerikaner in die Stadt kamen. Offenbar hatte man angenommen, so erzählte der Historiker einmal bei einem Besuch bei der SZ, dass es in Neunkirchen Front-Nachschubmaterial und Truppen gebe. Gut kann er selbst sich noch an die Alarmierung erinnern und daran, wie er in der Nacht auf den 15. März das Feuer sah, das zeigte: Homburg brennt. „Am nächsten Tag waren wir dann dran“, erinnert er sich. „Das war ganz ohne Not, denn die Stadt war völlig verteidigungslos. Selbst die Flak war längst weg, die Bomben an die Front geholt worden.“