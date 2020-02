Bahnhof Neunkirchen : Ein schönes Beispiel für eine schlechte Idee

Neunkirchen Noch immer stehen vorm Neunkircher Bahnhof ein Wohnwagen samt Chemie-Klo für die Mitarbeiter der Vlexx GmbH.

Der Neunkircher Bahnhof gehört in seiner gesamten Erscheinung nicht gerade zu den schönsten Ecken der Stadt. Das ist schon eine ganze Weile so. Seit ein paar Wochen hat sich dieser Zustand noch verschlimmert. Davor, und zwar wirklich direkt davor, parkt nicht nur ein Wohnwagen dauerhaft, sondern gleich daneben eine blaue Dixie-Toilette. Böse Zungen behaupten, dass der Anblick im Inneren des Bahnhofs dadurch gewonnen hätte, wo es doch davor noch schlimmer aussieht.

Auf die Idee mit dem Wohnwagen und dem Plastik-Chemie-Klo ist die Privatbahn Vlexx gekommen (wir berichteten), deren Mitarbeiter in dem Caravan ihre Pause machen können und nebenan das, was man auf einem WC so macht. Das beklagt nicht nur die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG), auch dem Neunkircher Oberbürgermeister Jörg Aummann gefällt diese Art der Pausenunterbringung nicht besonders gut. Genau genommen ist ihm beim Lesen des Artikels darüber in der SZ (Dienstag, 21. Januar) fast die Tasse aus der Hand gefallen, wie er in der jüngsten Sitzung des Neunkircher Stadtrates erwähnte.

Also hat sich Aumann in einem Brief an den Geschäftsführer der Vlexx GmbH, Frank Höhler, gewandt. Dass Vlexx seinen Mitarbeitern Pausenräume anbiete, sei selbstverständlich, heißt es in dem Schreiben, allerdings sollten diese adäquat und würdevoll sein, findet Aumann. Er hätte sich gewünscht, dass Vlexx in der Angelegenheit auf die Stadtverwaltung zugekommen wäre, dann sei man bei der Suche nach Räumlichkeiten gerne behilflich gewesen. Zumal auf dem Gelände des Bahnhofs Räume und auch eine Toilette vorhanden seien. Um den Vlexx-Mitarbeitern eine angenehme Pause zu ermöglichen und dem Erscheinungsbild des Bahnhofs nicht zu schaden, würde er sich über eine Rückmeldung von Vlexx freuen. Wie die Stadtpressestelle auf SZ-Anfrage mitteilt, hat sich Vlexx mittlerweile auf das Schreiben hin bei der Stadt Neunkirchen gemeldet. Ein Gespräch sei gut verlaufen, und nun wolle man bei einem gemeinsamen Treffen nach einer Lösung suchen.