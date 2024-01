50 Jahre Verwaltungsreform Neunkirchen Seit 50 Jahren ist Neunkirchen eine Kreisstadt

Vor 50 Jahren, am 1. Januar 1974, trat im Saarland eine Gebiets- und Verwaltungsreform in Kraft, die im Dezember des Vorjahres per Gesetz geregelt worden war. Die Zahl der saarländischen Gemeinden verringerte sich von 345 auf 50, die Anzahl der Landkreise im kleinsten deutschen Flächenland ging von sieben auf fünf zurück. Der Stadtverband Saarbrücken entstand zusätzlich als neues Verwaltungskonstrukt.