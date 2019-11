Netzwerk Nachbarschaftshilfe in Wellesweiler : Von Zeitschenkern und Beschenkten

Ein Blick in die Siedlung Winterfloß in Wellesweiler, Rosenstraße. Foto: Robby Lorenz/Robby Lorenz;Robbby Lorenz

Wellesweiler In der Siedlung Winterfloß in Wellesweiler startet am 5. Dezember ein Projekt Nachbarschaftshilfe. Ehrenamtlich und kostenfrei.

„Die Zeit ist reif.“ Sagt Joachim Becker. Und meint: Unsere Gesellschaft verändert sich. Mehr ältere Menschen. Mehr belastete Menschen. Mehr Menschen mit wenig Geld. Mehr Anonymität. Mehr Einsamkeit. Mehr Menschen, die Unterstützung in vielfältiger Form brauchen können. Becker: „Es ist Zeit, dass wir wieder ein bisschen mehr auf den anderen Acht geben.“ Und da will das Projekt „Zeit schenken“ ansetzen (siehe „Info“).

„Die Idee ist, dass sich Menschen in unserem Stadtteil Zeit schenken“, formulieren es die Initiatoren. Das soll in der Siedlung Winterfloß Wellesweiler wie eine Tauschbörse funktionieren: Die einen bieten ihre Zeit an, um bei kleinen Alltagsleistungen zu unterstützen, zum Arzt zu begleiten, beim Papierkrieg zu helfen. Die anderen wünschen Zeitschenker, die kleine Besorgungen übernehmen, bei Behördengängen mitgehen, besuchen und zuhören. Die Formel lautet: „Eine Stunde in der Woche von und für Menschen“. Ehrenamtlich und kostenfrei.

Info Kontaktdaten für die Tauschbörse „Zeit schenken“ ist eine ehrenamtliche Initiative des Caritasverbandes Neunkirchen und der Pfarrei St. Josef Wellesweiler (Netzwerk Nachbarschaft). Kontaktaufnahme: Gemeinwesenarbeit „Winterfloß“, Rosenstraße 24 in Wellesweiler, Telefon (0 68 21) 9 53 19 90, E-Mail caritas-flossfahrt@t-online.de. Öffnungszeiten des Büros in der Regel dienstags 10 bis 12 Uhr und mittwochs 14 bis 16 Uhr.

Die Initiatoren, das sind neben Joachim Becker und seiner Ehefrau Claudia (beide engagiert St. Johannes Wellesweiler), die Gemeindereferentinnnen Katja Klos und Ursula Zewe-Petry (St. Ludwig-Herz Jesu Spiesen-Elversberg) sowie Margit Reinhardt (Sozialberatung Caritas). Die Geburtsstunde von „Zeit spenden“ datieren sie in den Erkundungsprozess in der Pfarrei der Zukunft Neunkirchen, speziell ihr Mitmachen beim Probeerkunden in der Siedlung Winterfloß (die SZ berichtete). „Wir wissen, dass hier viele Menschen Hilfe brauchen können. Auf diese Menschen wollen wir zugehen.“ Übrigens auch ganz im Geiste der Trierer Synode und ihrer Vorstellung einer diakonischen Kirche, wie sie betonen.

Eines kam dann zum anderen. Die Gruppe hat sich aus der Erkundung verabschiedet und ist ins konkrete Projekt eingestiegen. Sie haben sich weiter getroffen, aus der Idee ein Konzept gebastelt und wollen jetzt am 5. Dezember an den Start gehen. Beim traditionellen Nikolausfeuer, organisiert vom Caritas-Projekt „Winterfloß“ für die Menschen der Siedlung. Das, sagen sie, ist ein ungezwungener Rahmen, „Zeit schenken“ im Gespräch und durch Flyer bekannt zu machen.