Kriegsgräber und ihre Geschichte Aktionstag zur Erinnerungskultur in Habach – diese interessanten Vorträge sind geplant

Klaus Erich Becker will Gräber und Denkmäler des Deutsch-Französischen Krieges 1870 bis 71 vorstellen, die in den Landkreisen des Saarlandes noch zu finden sind (15.15 Uhr). Dominik Sand erzählt über seine ehrenamtliche Arbeit zum Erhalt und Pflege der Kriegsgräber von 1870/71 in Saarbrücken. (14.15 Uhr). Heute, nach mehr als 150 Jahren, sind noch 24 Gräber in Streulage in den Stadtteilen Malstatt, Alt-Saarbrücken und St. Arnual erhalten geblieben.