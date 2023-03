Zu Gast am GaK Neunkirchen Vintage78: Ungewöhnliches, Neues, Reizvolles

Das begeisterte Publikum durfte ein ungeheuer breites musikalisches Spektrum genießen, wie es in einer Mitteilung der Schule heißt. Da trifft Bill Whithers („Ain‘t no Sunshine, when she‘s gone“) auf Johann Sebastian Bach („Bist du bei mir“), C. Saint-Saëns auf Heinz-Rudolf Kunze oder Udo Lindenberg auf John Dowland. Solche „Doubletten“ in eigenwilligen Arrangements werden ergänzt durch Jazz-Standards und Eigenkompositionen. Die Band Vintage78 kombiniert scheinbar unzusammenhängende Songs oder Stücke miteinander und erreicht dadurch etwas ganz Ungewöhnliches, unorthodox Neues, buchstäblich Reizvolles.